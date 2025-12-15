Руководство Молдавии рассматривает военное решение приднестровского вопроса. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заслуженный профессор кафедры государственного управления Приднестровского госуниверситета Илья Галинский.

Ранее депутат Госдумы Алена Аршинова заявила, что к такому развитию событий готовится президент Молдавии Майя Санду. Она отметила, что принятый в стране проект бюджета в первом чтении означает начало подготовки к военной кампании, ведь расходы на оборону достигли 32%.

Галинский, комментируя эти слова, отметил, что власти Молдавии могут пойти на этот шаг по примеру Азербайджана, который в 2023 году окончательно взял под контроль Нагорный Карабах.

«А именно — военной силой, вооруженным путем решить исход молдавско-приднестровского конфликта. Либо самостоятельно, либо, при одобрении европейских структур, взяв к себе в помощники Украину», — заявил заслуженный профессор.

Галинский добавил, что сейчас Молдавия под предлогом якобы существующей угрозы со стороны России проводит милитаризацию — страны Запада активно накачивают страну оружием. По мнению эксперта, кроме Приднестровья у Кишинева нет военных целей: соседние Румыния и Украина являются союзниками, а Россия находится далеко от границ.