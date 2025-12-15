Европейская страна может развязать новую войну
Руководство Молдавии рассматривает военное решение приднестровского вопроса. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заслуженный профессор кафедры государственного управления Приднестровского госуниверситета Илья Галинский.
Ранее депутат Госдумы Алена Аршинова заявила, что к такому развитию событий готовится президент Молдавии Майя Санду. Она отметила, что принятый в стране проект бюджета в первом чтении означает начало подготовки к военной кампании, ведь расходы на оборону достигли 32%.
Галинский, комментируя эти слова, отметил, что власти Молдавии могут пойти на этот шаг по примеру Азербайджана, который в 2023 году окончательно взял под контроль Нагорный Карабах.
«А именно — военной силой, вооруженным путем решить исход молдавско-приднестровского конфликта. Либо самостоятельно, либо, при одобрении европейских структур, взяв к себе в помощники Украину», — заявил заслуженный профессор.
Галинский добавил, что сейчас Молдавия под предлогом якобы существующей угрозы со стороны России проводит милитаризацию — страны Запада активно накачивают страну оружием. По мнению эксперта, кроме Приднестровья у Кишинева нет военных целей: соседние Румыния и Украина являются союзниками, а Россия находится далеко от границ.