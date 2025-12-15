В Кремле высказались о сроках урегулирования конфликта на Украине

Разговоры о сроках урегулирования конфликта на Украине являются неблагодарным делом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Я не берусь говорить о каких-то сроках. Думаю, что это было бы сейчас самым неблагодарным делом», — сказал он, отвечая на вопрос о том, реально ли выйти на согласованную позицию по урегулированию конфликта к католическому рождеству (24 декабря).

Песков назвал триггер для начала СВО

Песков также заявил, что Обязательства Украины по отказу от членства в Организации Североатлантического договора (НАТО) являются краеугольным камнем в переговорах. Он подчеркнул, что этот вопрос требует особого обсуждения.