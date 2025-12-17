В РФ раскрыли цели массированной ночной атаки по Украине

Российские войска в ходе массированной ночной атаки по Украине нанесли удары по энергообъектам в пяти областях страны. Цели атаки раскрыл в Telegram военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Ночью Армия России нанесла новые удары по объектам, действующим в интересах Вооруженных сил Украины. Взрывы звучали во временно оккупированном Краматорске, Киевской, Черниговской, Сумской, Одесской и Днепропетровской областях», — заявил военкор.

Он добавил, что под удар также попали пункты временного размещения украинских войск и склады боеприпасов.

Ранее российские военные сорвали попытку прорыва Вооруженных сил Украины к Купянску. По сообщению пресс-службы Минобороны России, артиллерийские расчеты 121-го мотострелкового полка группировки войск «Запад» пресекли перемещение групп украинских военных, пытающихся подойти к населенным пунктам Московка, Радьковка и Соболевка в Харьковской области.