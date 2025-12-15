Российские военные нанесли групповые удары высокоточным оружием по объектам транспортной инфраструктуры, которые используются для доставки на Украину западного вооружения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

© Официальный сайт Министерства обороны РФ

«ВС РФ нанесены групповые удары высокоточным оружием по объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в доставке на Украину западного вооружения», — отмечается в оборонном ведомстве.

Кроме того, солдаты РФ из группировки «Восток» за сутки уничтожили до 240 бойцов ВСУ.

Также в Минобороны РФ уточнили, что в Запорожской области российские солдаты освободили Варваровку, благодаря усилиям военных из группировки «Восток». Таким образом солдаты РФ продолжают зачистку восточного побережья реки Гайчур.