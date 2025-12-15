Додон: Украина может начать войну в Приднестровье на фоне неудач на фронте

Украина на фоне своих неудач на фронте может разжечь вооруженный конфликт в непризнанном Приднестровье, где находятся российские миротворцы. Такое мнение в беседе с журналистами высказал руководитель Соцпартии Молдавии, экс-президент Игорь Додон, комментируя распространенную украинскими СМИ информацию о якобы расконсервации военных складов и мобилизации в непризнанном Приднестровье.

"Я не думаю, что руководители Приднестровья заинтересованы в том, чтобы с их стороны были какие-то провокации в сторону Украины, потому что это чревато. Я думаю, что интерес есть со стороны украинцев, чтобы как-то разжечь еще и здесь "костер". Вы знаете, по той информации, которая поступает, ситуация на восточном фронте не очень хорошая. И сделать здесь провокацию, я думаю, что больше в интересах украинцев. <…> Поэтому в последнее время и появляются все эти слухи. Это может быть также сигнал [России], что, если вы нас будете дальше давить, мы можем так поступить", - отметил Додон.

Он обратил внимание, что официальные структуры Молдавии не фиксируют никаких приготовлений и угроз со стороны непризнанной республики.

12 декабря вице-премьер Молдавии Валерий Киверь опроверг распространенные информационными агентствами Украины сообщения о якобы расконсервации военных складов и мобилизации в непризнанном Приднестровье. По его словам "не было зафиксировано какой-либо новой активности, отличающейся от того, что было".

В Приднестровье расположена Оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около 1 тыс. солдат и офицеров. В ее задачу входит охрана складов, где хранятся тысячи тонн боеприпасов, оставшихся после вывода советских войск из европейских стран. Кроме того, ОГРВ оказывает поддержку миротворцам, которые фактически оказались в блокаде после того, как Украина с 2015 года перекрыла пути их снабжения по своей территории. Ротации военных ОГРВ также препятствует Молдавия, которая добивается их вывода.