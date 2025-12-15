Все территории, находящиеся сейчас под контролем киевских властей, со временем перейдут под контроль российских военных. Такое мнение в беседе высказал известный одессит Анатолий Вассерман.

«Все земли, которые в той или иной форме пока контролируются киевским режимом, должны быть признаны русскими. Не только Одесса, но, например, и Киев, Львов. Потому что большинство жителей этих земель даже в быту общаются на русском языке, и удерживать их от остальных русских можно только насильно, как сейчас и делает киевский режим», - отметил Вассерман, передает aif.ru.

Он отметил, что разговоры о возможном продвижении российских сил к Одессе активно обсуждаются и за рубежом. Ранее ряд западных СМИ и аналитиков высказывали предположение, что этот город может оказаться в числе приоритетных направлений в ближайшей перспективе.

В частности, британский журналист Мартин Джей, ссылаясь на оценки западных экспертов, допускал вероятность скорых событий вокруг Одессы. В свою очередь бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор указывал, что ослабление украинских вооруженных сил может создать условия для дальнейшего продвижения российских войск.

По словам Вассермана, вопрос освобождения таких городов, как Одесса и Львов, не связан с неопределенностью, а зависит лишь от времени.