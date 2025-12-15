«Ситуация тяжелая»: назван срок освобождения Гуляйполя

Никита Бородкин

ВС РФ могут освободить Гуляйполе в Запорожской области до наступления Нового года. Как сообщает News.ru, об этом заявил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

© РИА Новости

Он отметил, что более точные сроки освобождения Гуляйполя будут определены исходя из развития событий на поле боя, а также погоды.

«Может остаться какое-то количество военнослужащих ВСУ, потому что для украинцев сейчас ситуация крайне тяжелая — из Гуляйполя им особо и бежать некуда», — заявил Кнутов.

Он добавил, что пока еще ВСУ могут покинуть город, однако уже через неделю это станет невозможным. Для боевиков останется два варианта: или уничтожение, или сдача в плен.

Ранее командир штурмовой группы российских войск с позывным Красава заявил, что ВС РФ «сжимают клещи» вокруг Гуляйполя. По его словам, на ряде участков расстояние до города не превышает 1,5 километра.