«Ситуация тяжелая»: назван срок освобождения Гуляйполя

ВС РФ могут освободить Гуляйполе в Запорожской области до наступления Нового года. Как сообщает News.ru, об этом заявил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Он отметил, что более точные сроки освобождения Гуляйполя будут определены исходя из развития событий на поле боя, а также погоды.

«Может остаться какое-то количество военнослужащих ВСУ, потому что для украинцев сейчас ситуация крайне тяжелая — из Гуляйполя им особо и бежать некуда», — заявил Кнутов.

Он добавил, что пока еще ВСУ могут покинуть город, однако уже через неделю это станет невозможным. Для боевиков останется два варианта: или уничтожение, или сдача в плен.

Ранее командир штурмовой группы российских войск с позывным Красава заявил, что ВС РФ «сжимают клещи» вокруг Гуляйполя. По его словам, на ряде участков расстояние до города не превышает 1,5 километра.