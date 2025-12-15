Кадыров прокомментировал попытки ВСУ атаковать Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать республику. Фрагмент выступления главы региона во время общения с населением республики опубликовал телеканал «Грозный» в Telegram.

Кадыров пояснил, что украинские дроны атакую республику разными путями. Некоторым беспилотникам удается обойти средства противовоздушной обороны, указал он.

«Долетают лишь те, кто смог пройти окольными путями», — пояснил политик.

Руководитель Чечни подчеркнул, что власти контролируют ситуацию с беспилотниками и принимают меры для обеспечения безопасности населения.

В этой связи Кадыров пообещал сделать все возможное для защиты Чечни. Также глава Чечни поручил своему сыну Адаму Кадырову активизировать координацию между всеми силовиками республики на фоне попыток ВСУ ударить по региону.