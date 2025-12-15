Украина готова пойти на «многочисленные компромиссы» ради мира, однако вывод ВСУ с Донбасса остается для президента Владимира Зеленского «красной линией». Об этом пишет немецкий таблоид Bild.

Так, украинский лидер готов обсуждать отказ республики от членства в НАТО и проведение выборов в сжатые сроки, но отказывается выводить войска с контролируемой ВСУ части Донбасса.

«Украина готова согласиться с обоими пунктами при определенных условиях. Однако ей также придется уступить России ряд территорий. Для украинцев это неприемлемо», — говорится в тексте.

Bild цитирует неназванного украинского чиновника, который заявил, что Киев «не примет» предложение по выводу войск, так как это будет равносильно капитуляции. Украина, в свою очередь, предлагает, чтобы Россия аналогично выводила свои войска.

«Если украинские войска отступают, скажем, на пять-десять километров, почему российские войска не должны также отступить на такое же расстояние вглубь оккупированных территорий?», — сказал собеседник.

До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что украинская и американская делегации на переговорах в Берлине достигли значительного прогресса. Встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского, его советника и зятя американского лидера Джареда Кушнера продлилась пять часов. Стороны обсудили мирный план США из 20 пунктов и экономические вопросы. Переговоры продолжатся утром 15 декабря.