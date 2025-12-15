ВСУ нанесли удар по Пологам в Запорожской области

Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Пологи Запорожской области, повреждены автомобили, сообщил в своем телеграм-канале губернатор нового российского региона Евгений Балицкий.

Зафиксирована атака беспилотного летательного аппарата на гражданские автомобили в городе Пологи Пологовского муниципального округа, поделился подробностями он.

По информации Балицкого, пострадавших нет, но серьезные повреждения получили автомобили, а также прилегающая территория.

На месте работают оперслужбы.