В США заявили о способности «Темного орла» ударить по Москве
Гиперзвуковая ракета американского комплекса Dark Eagle («Темный орел») способна долететь до Москвы из Лондона, пишет TWZ.
Его максимальная дальность составляет 3500 км, поделился подробностями генерал-лейтенант американской армии Франсиско Лозано.
При этом ранее представители вооруженных сил говорили о дальности приблизительно в 2700 км.
Конкурент «Орешнику» или пустышка: что известно о новой ракете США Dark Eagle
Лозано сообщил о том, что размещенный на Гуаме «Темный орел» способен нанести удар по Китайской Народной Республике (КНР).
По его информации, ракета может нанести удар по Москве из Лондона и по Тегерану из Катара.