В Германии предупредили об опасности мирного плана США

Председатель комитета бундестага по иностранным делам Армин Лашет предупредил об опасности пункта мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине, который связан с выводом ВСУ из занимаемой части Донбасса. Об этом сообщает телеканал ARD.

«Простой обмен территориями не принесет мира. Потому что этот регион Донбасса... стратегически важен для Украины, чтобы предотвратить повторное вторжение», — сказал Лашет, комментируя переговоры Украины и США в Берлине.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что США настаивают на выводе ВСУ из подконтрольной им части Донбасса как на одном из условий мирного соглашения с Россией. По его словам, США предложили «компромисс»: Россия не будет «заходить» на подконтрольную Киеву часть Донбасса, однако ВСУ также «выйдут» оттуда. Зеленский утверждает, что это несправедливо. Если украинские войска будут отходить, то же самое должны сделать и ВС РФ, подчеркнул политик.

В США рассказали, что Евросоюз может изменить позицию в отношении РФ

Украина продолжает настаивать на варианте «стоим там, где стоим», указал глава государства.

Ранее президент Финляндии заявил о критическом моменте в переговорах по Украине.