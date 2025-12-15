Западные аналитики все чаще заявляют, что российские войска вскоре освободят Одессу. Как сообщает aif.ru, западные СМИ отмечают, что об успехах ВС РФ говорят все более тревожные заявления в Европе.

Прямолинейный финал

Наиболее жесткую оценку по развитию ситуации дал бывший советник Пентагона, полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор. В интервью норвежскому политологу Гленну Дизену он заявил, что ВС РФ «точно войдут» в Одессу.

«Я вижу этот финал очень прямолинейным. Все на Украине просто разваливается. Русские будут наступать», — заявил он.

Ранее полковник неоднократно говорил об исторической принадлежности Одессы. Он отмечал, что город был основан и развивался при российской императрице Екатерине II. Макгрегор также уверен, что если город перейдет под контроль ВС РФ, то Украина не вернет его обратно.

Резкая критика Трампа в адрес ЕС шокировала Европу

Тему подхватили и в прессе. Британский журналист Мартин Джей в статье для издания Strategic Culture пишет, что многие эксперты на Западе допускают освобождение Одессы в ближайшее время.

Джей отметил, что панические заявления лидеров Европы о якобы неизбежном конфликте с Россией сами по себе являются косвенным подтверждением успехов ВС РФ.

«Чем чаще вы это слышите, тем лучше понимаете, что российские солдаты приближаются к захвату ряда ключевых украинских городов на линии фронта — и, как предсказывают многие эксперты, после этого неизбежен рывок к взятию Одессы», — заявил журналист.

По мнению автора, упадок западной риторики связан еще с несколькими факторами: нежелание администрации США продолжать поставки Киеву и неспособность стран ЕС договориться между собой.

Одесса и Николаев вернутся

Российские политики также уверены в неизбежности освобождения Одессы. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что и другие города, контролируемые Киевом, рано или поздно войдут в состав России.

«Должна быть освобождена не только Одесса, но и все земли, которые еще находятся под контролем террористического киевского режима. Огромное количество жителей этих земель впитали русский язык с молоком матери и пользуются им в повседневном общении», — заявил Вассерман.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что в случае референдума жители Одессы и Николаева проголосуют за присоединение к России. Политик подчеркнул, что местное население устало от мобилизации и диктатуры Владимира Зеленского.