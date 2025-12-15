На подлете к Москве сбит 20-й с полуночи беспилотник

Систему противовоздушной обороны Минобороны задействовали для уничтожения 20-го беспилотника, направлявшегося к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, «силами ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

По опубликованным мэром данным, всего после полуночи 15 декабря было сбито 20 беспилотников, направлявшихся на столицу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили три беспилотника на подлете к Москве. В ночь на 15 декабря 15 дронов пытались атаковать Москву.