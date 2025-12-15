Европейские политики, которые грозят России войной, не учитывают одно обстоятельство: совокупный ядерный потенциал Франции и Британии существенно уступает российскому ракетно-ядерному потенциалу. Об этом заявил профессор ВШЭ, бывший начальник международно-договорного управления, замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ (2000-2009) генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

© Московский Комсомолец

По его словам, у Британии и Франции примерно по 280-290 ядерных боезарядов. Тогда как у России - «на порядок больше».

«Я уже не говорю о мощи ядерных зарядов. Мы их просто уничтожим», - сказал Бужинский в эфире программы «Формула смысла».

Он отметил, что планы Германии получить собственное ядерное оружие неосуществимы. «США никогда этого не позволят», - сказал генерал.

По Договору о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3, количество развернутых ядерных зарядов у России и США составляет по 1550. Этот Договор не охватывает тактические ядерные заряды обеих стран. Россия не раскрывает количество своих тактических ядерных зарядов. На Западе считают, что количество тактических ядерных зарядов у России составляет несколько тысяч единиц.