Боец 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ с позывным Грант в одиночку захватил опорный пункт ВСУ. Об этом сообщили в группировке войск «Днепр».

© Московский Комсомолец

По словам сослуживца с позывным Филин, изначально подразделению была поставлена задача взять небольшой опорный пункт противника. Однако в ходе выдвижения один из бойцов получил ранение, и группу пришлось отвлечься на его эвакуацию. В этот момент Грант принял решение не отходить и продолжить выполнение задачи самостоятельно, передает РИА Новости.

Как уточняется, десантник продвинулся вперед, вступил в огневой контакт, использовал стрелковое оружие и гранаты, после чего сумел подавить сопротивление и занять позицию противника. По предварительным данным, ему противостояли три-четыре военнослужащих ВСУ.

Сослуживцы отмечают, что поступок бойца стал неожиданностью даже для опытных военнослужащих. Несмотря на молодой возраст и отсутствие репутации «бывалого», Грант действовал хладнокровно и уверенно, что позволило выполнить задачу без подкрепления.

Какое вооружение Украина получит от Запада

Группировка войск «Днепр» продолжает боевые действия в Херсонской и Запорожской областях. По информации Министерства обороны, за последнее время были нанесены удары по подразделениям ВСУ в районах Орехова, Разумовки, Днепровского и Никольского.

В зоне ответственности группировки противник потерял более 45 военнослужащих, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.