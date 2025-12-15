Какое вооружение Украина получит от Запада

Сразу несколько стран заявили о намерении передать Киеву военную технику. Что именно пообещали Украине, и способно ли это вооружение переломить ход конфликта, разбиралось РИА Новости.

Списанные вертолеты и самолеты

Так, Австралия рассматривает возможность передачи Киеву 22 вертолеты Eurocopter Tiger, которые прослужили более 20 лет и были списаны. Вертолеты по техническим характеристикам способны развивать скорость до 315 километров в час и летать на 800 километров.

Вооружены они 30-миллиметровой автоматической пушкой Nexter, противотанковыми ракетами Hellfire II, неуправляемыми реактивными снарядами Hydra, а также несут ракеты «воздух — воздух» Mistral или Stinger. При этом там есть современные средства связи и передачи данных.

Однако из-за проблем в системе крепежных болтов Германия в 2019-м временно приостановил эксплуатацию «Тигров», а в Минобороны Франции отмечали, что четверть парка вертолетов не находится в боевой готовности из-за низкой надежности.

«В итоге ВСУ получат 22 капризные, старые и ненадежные машины, от которых отказываются даже австралийцы, всерьез не воевавшие со времен Второй мировой», — констатировало агентство.

В свою очередь Генштаб польской армии ведет переговоры о передаче Украине истребителей МиГ-29А, которые были приняты на вооружение странами Варшавского договора в начале 1980-х и уже выведены из эксплуатации, а их техническое состояние вызывает серьезные вопросы.

«Российские Су-30СМ и Су-35С по боевым возможностям превосходят МиГ-29А на порядок. Скорее всего, советские истребители доработали для применения крылатых ракет и управляемых бомб стран НАТО. Не секрет, что ВСУ использует свои МиГ-29 и Су-27 в основном в качестве носителей высокоточного оружия «воздух — земля», — говорится в статье.

При этом «в обмен на откровенное старье» Варшава хочет получить от Киева технологии для создания ракет и дронов, заметило издание.

Современное вооружение

Однако Запад планирует поставить Украине и современные виды вооружения, в частности, противоракеты для системы ПВО Patriot. Также Владимир Зеленский договорился с французским лидером Эммануэлем Макроном о поставках 100 современных истребителей Rafale.

«Однако это была не сделка, а скорее декларация о намерениях. У Франции самолетов пока нет, так же как у Киева — средств на их приобретение», — отметило издание.

При этом Чехия обещала до конца года отправить Украине танки Т-72М4CZ. Но в итоге стало известно, что ключевые компоненты управления огнем боевых машин не подлежат ремонту и даже замене, что делает их непригодными для боевых действий.

По данным издания, сейчас Вооруженные силы Украины «относительно исправно получают только боекомплекты для западных систем ПВО», а изобилия техники, которое было раньше, уже нет.

Напомним, что страны Запада после начала российской спецоперации начали поставлять Киеву вооружение и военную технику, в том числе считавшиеся одними из лучших танки Leopard 1A5. Вооружение стран НАТО активно уничтожалось российскими войсками.

В мае 2024 года в Москве на Поклонной горе прошла выставка захваченных российскими военнослужащими в ходе спецоперации образцов трофейного вооружения и техники стран НАТО. На выставке были показаны, в том числе немецкие танк Leopard и боевая машина пехоты Marder, а также американской БМП Bradley.