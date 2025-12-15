Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило под Красноармейск (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР) бойцов первого корпуса нацгвардии «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в России). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«К Красноармейску экстренно переброшены пополнившие силы укронацисты из первого корпуса нацгвардии Украины "Азов"», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что бойцов отправили на данный участок фронта для попытки прорыва окружения украинских подразделений в красноармейском котле.

Ранее стало известно, что в Димитрове (украинское название — Мирноград) в ДНР была уничтожена переданная ВСУ техника НАТО. Соответствующие кадры опубликовали военкоры.