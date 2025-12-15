Новости СВО сегодня: удар «Стрелы» и «клещи» вокруг Гуляйполя

В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в районе Димитрова и об уничтожении орудия ВСУ в Херсонской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру понедельника, 15 декабря.

Удар «Стрелы»

Российский зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» уничтожил разведывательный дрон ВСУ под Красноармейском, заявили в Минобороны РФ. Украинский беспилотник «Лелека» был уничтожен в районе Димитрова.

Операция в Запорожской области

Беспилотники ВС РФ поразили объекты ВСУ в Запорожской области, заявили в Минобороны России. По данным военных, уничтожена была автомобильная техника, замаскированные антенны-ретрансляторы и пункты управления дронами ВСУ.

Операция дрона Zala

Оператор дрона ВС РФ помог артиллеристам уничтожить замаскированное орудие ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, рассказали в Минобороны России. Во время планового облета оператор разведывательного беспилотника Zala зафиксировал выстрел из орудия, спрятанного в лесополосе.

Оператор дрона передал координаты артиллеристам. Орудие было уничтожено «в считанные минуты предельно точным выстрелом», подчеркнули в Минобороны.

Удар Ми-28

Боевой вертолет Ми-28НМ поразил объекты ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщили в Минобороны. Экипаж вертолета нанес по целям удар легкой многоцелевой управляемой ракетой.

Ликвидация штурмовиков ВСУ

Источник РИА Новости в российских силовых структурах заявил, что ВС РФ полностью ликвидировали штурмовую группу 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Операция была проведена в лесу западнее Лимана Харьковской области.

Обученную в Польше бригаду ВСУ отправили под Сумы

ВСУ перебросили в Сумскую область недавно сформированную 160-ю бригаду из солдат, обученных в Польше. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Раскрыты детали ночной атаки ВСУ по российским регионам

«Клещи» вокруг Гуляйполя

Командир штурмовиков ВС РФ с позывным «Красава» рассказал ТАСС, что после взятия Варваровки в Запорожской области российские силы «сжимают клещи» вокруг Гуляйполя. По его данным, на некоторых участках расстояние до города для российских сил не превышает 1,5 километра.