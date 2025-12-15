Новая тактика: эксперт рассказал о возможном увеличении атак беспилотников ВСУ

В последнее время фиксируется рост масштабов украинских атак по территории России с помощью беспилотников. Как сообщает aif.ru, основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев считает, что изменения связаны с новой тактикой ВСУ.

Эксперт отметил, что атаки ВСУ носят ежедневный характер, а количество запущенных дронов растет. Если раньше «это были единицы, то теперь — десятки и сотни». Кондратьев не исключает, что число атакующих БПЛА в рамках одной атаки может вырасти до тысячи единиц.

«Делается это потому, что работа систем ПВО дорого обходится государству. Это экономическая война длительного характера. Этот опыт ВСУ переняли от Ирана, когда страна запустила одновременно 800 дронов в Израиль. Израиль отбился, но это стоило стране огромных денег», — объяснил эксперт.

Кондратьев добавил, что ВСУ применяют искусственный интеллект при организации атак беспилотников — они разрабатывают общую тактику атак и подразделяют ее на более мелкие задачи. Киев стремится усовершенствовать свои системы, в первую очередь за счет того, что им поставляют страны НАТО.

«Это тоже гипотеза, но, анализируя технические параметры того, что происходит, как это происходит, можно предположить такой сценарий», — сказал Кондратьев.

Также ВСУ используют сим-карты в БПЛА для сбора данных о результатах атак. Именно по этой причине в ряде российских регионов при налете беспилотников ВСУ замедляют мобильный интернет.

Говоря о местах запуска, Кондратьев заявил, что дроны в сторону Ленинградской области могли выпустить с различных направлений: с Украины, с территории одной из стран Прибалтики, а также со стороны Финского залива, с корабля. Московскую и Волгоградскую области, по мнению эксперта, могли атаковать с территории Украины.

«Однако это лишь гипотезы. Точное место вылета БПЛА предстоит установить следственным органам», — заключил эксперт.

Напомним, что за минувшую ночь средства ПВО сбили 130 дронов самолетного типа над регионами России. Больше всего дронов ликвидировали над Астраханской областью — 32. По 25 — в небе над Брянской областью и над Московским регионом.