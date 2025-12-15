Военнослужащим вооруженных сил Украины, окруженным в Димитрове (украинское название - Мирноград), не доставляют провизию. Соответствующее заявление сделал пленный украинский солдат Сергей Ионов, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По словам бойца ВСУ, в подразделениях также не производится ротация личного состава.

«Провизия не доставляется. Людей оттуда не меняют. Что мы можем сделать?», - поделился подробностями он.

Ионов рассказал о том, что пытался отказаться от службы по состоянию здоровья, но ему отказали. Командование пообещало, что он будет доставлять провизию на линию боевого соприкосновения, но его отправили на передовую.

Ранее Минобороны РФ опубликовало ролик с военнослужащими ВСУ, которые добровольно сдаются в плен в Димитрове. На кадрах запечатлено, как солдаты украинской армии, бросив свое оружие, выходят с поднятыми руками навстречу бойцам Вооруженных сил России.

До этого стало известно, что известный в средствах массовой информации как «полк смерти» 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ несет серьезные потери на одном из участков в Сумской области, подразделение отрезано от логистики.