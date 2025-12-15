Система ПВО сбила три атаковавших Москву БПЛА

Система противовоздушной обороны сбила три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), атаковавших столицу. Об этом сообщил в Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник добавил, что на месте падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных служб. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

В каких районах были уничтожены беспилотники, не уточняется.

Ранее сообщалось, что российские военные за ночь уничтожили и подавили 130 БПЛА Вооруженных сил Украины. Удару подверглись в том числе Калмыкия и Астраханская области.