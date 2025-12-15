Стало известно, что Россия усилила «Герани» двойной боевой частью

Россия начала применять ударные беспилотники «Герань» с существенно увеличенной массой боевой части. Об этом сообщили источники, связанные с украинскими военными специалистами.

© Московский Комсомолец

По данным телеграм-канала «Русское оружие», речь идет о модифицированной версии «Герань-2», оснащенной сразу двумя боевыми блоками фугасно-зажигательного типа. Каждый из них имеет массу около 50 кг, в результате чего суммарная нагрузка достигает 100 кг. Таким образом, дрон получил двойную боевую часть, способную наносить более серьезный урон целям.

Ранее сообщалось, что российские разработчики уже усилили «Герань-2», установив в беспилотник новую осколочно-фугасную боевую часть массой 40 кг. Это, по оценкам, позволило повысить эффективность применения дронов как минимум на 30% и расширить радиус поражения объектов военной и критической инфраструктуры.

При этом прежняя боевая часть была сохранена в корпусе аппарата, за счет чего общая масса заряда увеличилась до 90 кг. Нововведение сопровождалось снижением дальности полета беспилотника — с 1800 до примерно 1200 км. Однако увеличение мощности боевой части, как отмечалось, компенсировало этот фактор за счет более разрушительного воздействия на цели.

Использование «Гераней» с двойной боевой частью указывает на дальнейшую адаптацию беспилотников под задачи поражения укрепленных и инфраструктурных объектов, где приоритет отдается силе удара, а не максимальной дальности полета.