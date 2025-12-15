Повреждены автомобили и дома: Что известно о налете БПЛА на Ростовскую область 15 декабря

В ночь на 15 декабря Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь, удары пришлись на Ростов, Каменск, Новошахтинск, а также на Каменский, Миллеровский, Чертковский, Белокалитвинский, Шолоховский, Тацинский, Тарасовский, Морозовский и Константиновский районы.

Жертв удалось избежать. Однако был зафиксирован материальный ущерб в нескольких населённых пунктах. В Ростове возгорание произошло у частного дома, где загорелись два легковых автомобиля. Хозяин одной из машин, пытавшийся самостоятельно потушить огонь, получил ожог руки. Ему была оперативно оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался. Пожар был ликвидирован. Также в городе на улице Всесоюзная была повреждена кровля частного дома.

В поселке Деркул Тарасовского района повреждена крыша жилого дома. В хуторе Нижнемитякин того же района, а также в Старой Станице, Малой Каменке Каменского района и в микрорайоне Каменска фрагменты беспилотников упали на частные подворья, частично повредив остекление в ряде строений.

Как отметил губернатор, утром для точной оценки и фиксации ущерба на местах начнут работу муниципальные комиссии. Пострадавшим жителям будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили 12 БПЛА ВСУ, летевших на Москву.

