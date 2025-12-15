Гладков: над Белгородом и Белгородским округом сбиты воздушные цели

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили цели над Белгородом и Белгородским округом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным сведениям, пострадавших нет.

© Газета.Ru

Губернатор отметил, что информация о последствиях уточняется. 14 декабря стало известно, что в Белгородской области при атаке дрона Вооруженных сил Украины на частный дом в хуторе Екатериновка пострадал ребенок.

В этот же день две женщины получили ранения в результате атак украинских дронов на Белгородскую область. 13 декабря Гладков сообщил, что за сутки в регионе были уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов. Он уточнил, что дроны были нейтрализованы подразделениями "БАРС-Белгород" и "Орлан".