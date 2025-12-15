Комбригу ВСУ приказали вернуть позиции любой ценой

Российские войска наращивают темп продвижения на участках наступления в Харьковской области. Интенсивно работает авиация, расчеты ударных беспилотников, артиллерия и "Солнцепеки".

Противник доукомплектовал штурмовые группы и пытается контратаковать, пишет "Северный ветер". Новому командиру 57-й отдельной мотопехотной бригады В. Поповичу командованием ВСУ поставлена задача активизировать штурмовые действия под угрозой снятия с должности и любой ценой вернуть утраченные позиции. Для этого в его распоряжение передали и часть личного состава 58-й бригады.

Но в лесу западнее Лимана ВС РФ захватили три позиции противника, отразив одну контратаку 57-й бригады ВСУ. В ходе комплексного огневого поражения вражескую штурмовую группу полностью уничтожили.

В Волчанских Хуторах российские штурмовики продвинулись на 250 метров и заняли девять домовладений, проводится зачистка. На направлении Меловое-Хатнее продвинулись еще на трех участках фронта.

"РГ" писала, что на Сумское направление перебросили недавно сформированную 160-ю отдельную мотопехотную бригаду. Ее личный состав проходил подготовку в Польше. Но штурмовые подразделения группировки "Север" смогли продвинуться на семи участках фронта вглубь Сумской области.