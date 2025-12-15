Дрон снял, как РСЗО "Торнадо-Г" снесла дом с боевиками ВСУ в Гуляйполе

В Сети появилось эффектное видео удара РСЗО "Торнадо-Г" по пункту временной дислокации 225 батальона ВСУ в Гуляйполе.

Украинские штурмовики расположились в четырехэтажном доме и были обнаружены воздушной разведкой ВС РФ.

После передачи координат по зданию ударила реактивная система. На опубликованных Telegram-каналом "Изнанка" кадрах видно, как точное попадание буквально превратило в пыль половину четырехэтажки.

Напомним, на прошлой неделе российские войска зашли в Гуляйполе и сейчас ведут тяжелые бои за город с противником.