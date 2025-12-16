ЗРК Patriot научили трюку С-300

Модернизированная версия американской системы ПВО Patriot получит возможность сбивать цели у себя за спиной. Советские, а затем и российские зенитные комплексы умеют это с 1978 года, напомнил Military Watch Magazine.

До сих пор "Патриот" способен поражать цели в секторе шириной 120 градусов прямо перед собой. Чтобы выстрелить по объекту, находящемуся за пределами этой зоны - например, пролетевшей над позицией ПВО ракете, - пусковая установка должна повернуться, теряя время.

О появлении Patriot, способного стрелять назад, представители армии США заявили на встрече с военным министром Питом Хегсетом.

"Новая ракета-перехватчик с большей дальностью и высотой полета сможет делать то, что мы называем "выстрелом через плечо". Цифровые модели показывают, что ее мощности хватит на это", - рассказал менеджер по продукции для ПВО нижнего уровня подполковник Стивен Мёбес. Он добавил, что параллельно с выпуском новой ракеты будут усовершенствованы и пусковые установки.

Необходимость модернизации основного американского ЗРК вызвана возросшими возможностями их потенциальных целей. Спецоперация на Украине показала, что Patriot не способен противостоять российским "Искандерам" и "Кинжалам". Первые маневрируют в полете и атакуют с разных сторон, вторые летят слишком быстро для перехвата. Глядя на это, Китай и Северная Корея разрабатывают свои варианты оперативно-тактических ракет.

Первой зенитной ракетной системой, способной стрелять во все стороны, стала советская С-300, поступившая на вооружение в 1978 году. Ее пусковые установки использовали технологию минометного старта: вышибной заряд выталкивал ракету из транспортно-пускового контейнера, рулевые двигатели отводили ее сопло от пусковой установки, затем включался маршевый двигатель.

Технология используется и на более новых ЗРК: российском С-400, китайском HQ-9B, северокорейских Peonage-5 и Pyongae-6.