На Донецк идет массированный налет дронов

В Донецке идёт массированный налёт беспилотных летательных аппаратов. Об этом передаёт с места событий специальный корреспондент RT Александр Пискунов.

По его данным, в небе над городом активно работают системы противовоздушной обороны.

«Бахает примерно с 20:00 с периодичностью 30 минут. Вообще весь день идут сообщения о применении ВСУ БПЛА и ракетного вооружения (какие ракеты не уточняется) на всей территории ДНР», — передаёт слова военкора Telegram-канал RT.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Ранее стало известно, что в результате БПЛА-атаки ВСУ на автомобиль в Глушковском районе Курской области пострадала женщина.

Также сообщалось, что школа искусств в Сватово в Луганской Народной Республике получила повреждения в результате БПЛА-атаки ВСУ.