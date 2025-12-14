Ракетную опасность объявили в одном из районов региона в РФ

Вечером в воскресенье в одном из районов Курской области объявили ракетную опасность, сообщают в телеграм-канале оперштаба региона.

В сообщении уточняется, что ракетная опасность объявлена в Суджанском районе Курской области – предупреждение было опубликовано в 19:19 по московскому времени.

Жителей района призвали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами – например, в ванной, кладовой или коридоре. При нахождении на улице граждан призвали зайти в ближайшее здание или другое подходящее укрытие.