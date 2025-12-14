Премьер Финляндии анонсировал обсуждение укрепления обороны из-за России

Премьер Финляндии Петтери Орпо заявил, что на будущей неделе восточные страны ЕС начнут работу над конкретными мерами по укреплению обороны.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что саммит «Восточный фланг» состоится в Хельсинки 16 декабря. В нём будут участвовать представители Швеции, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии и Болгарии.

«Россия представляет угрозу сегодня, завтра и в долгосрочной перспективе», — указал премьер Финляндии.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что европейские государства должны сделать всё, чтобы избежать военного конфликта с Россией.