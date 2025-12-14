В польском лесу нашли обломки БПЛА

В лесу на юге Польши нашли обломки объекта, «похожего на беспилотник». Об этом сообщила Люблинская полиция, передает РИА Новости.

В воскресенье днем полиция разместила в соцсети Х информацию о находке. Подозрительный объект нашел «мужчина, гулявший в лесу».

«Сегодня около 13:00 (15:00 мск ) в городе Желизна Радзыньского повята мужчина, гулявший в лесу, заметил обломки объекта, похожего на беспилотник», — сказано в сообщении.

Полицейские оцепили территорию, о находке уведомлены военные и местная прокуратура.

Ранее газета Politico сообщила, что в ЕС в инцидентах с дронами обвиняют Россию и планируют «ответный» удар.