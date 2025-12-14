Уровень угрозы 7 из 10: Швейцария готовится к войне с Россией

Министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер оценил уровень угрозы для нации в критические 7 баллов из 10 (где 10 — начало полномасштабной войны), связав этот риск с действиями Москвы.

В эфире радиопрограммы SRF чиновник заявил, что государство должно быть готово к сценарию, при котором конфликт выплеснется за границы Украины и накроет Западную Европу.

«Россия перешла на режим военной экономики и производит огромные объёмы вооружений. Возможны ситуации, при которых нам будут угрожать нанесением ущерба с помощью воздушных ударов. Это реалистичные сценарии, которые могут затронуть и Швейцарию», — предупредил министр.

Власти больше не исключают, что швейцарские города станут целями для атак даже без наземного вторжения. Чтобы отразить удар, Берн экстренно закупает 36 американских истребителей F-35, но Пфистер уже назвал это количество «абсолютным минимумом», которого может не хватить. Реальная потребность оценивается в 55–70 бортов.

Платить за подготовку к войне придется простым гражданам. Глава оборонного ведомства предложил повысить налог на добавленную стоимость (НДС) на 0,5%, чтобы срочно наполнить военный бюджет. Кроме того, правительство намерено запустить программу «духовной обороны» в школах, чтобы подготовить население к информационному противостоянию.