Названы места, откуда могли запустить БПЛА в Петербург

Украинские дроны, атаковавшие Ленинградскую область, могли запустить с нескольких направлений, в том числе с корабля в Финском заливе. Об этом сообщил основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев, пишет aif.ru.

Ночью 14 декабря в Ленобласти, по данным Минобороны РФ, было уничтожено два беспилотника ВСУ. Кондратьев предполагает, что их могли запустить с территории Украины или Прибалтики, куда Киев переносит заводы по производству дронов. Кроме того, есть еще одна версия.

«Дроны могли запустить со стороны Финского залива. Например, из одной из прибалтийских стран мог выйти корабль, с него запустили беспилотники, скрыли следы, и контейнеровоз пошел дальше», — сказал Кондратьев.

По его словам, нельзя исключать, что беспилотники могли запустить с территории России. В таком случае российские силовики обязательно установят точное место старта.

Ночью 14 декабря силы ПВО сбили 141 украинский беспилотник над различными регионами России.

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что киевский режим получает сотни дронов от Запада, кроме того, существует и собственное производство, которое пока не уничтожено ВС РФ.