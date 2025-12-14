Стало известно о необычных деталях удара России по объектам под Одессой

Россия впервые за долгое время использовала корректируемые авиабомбы (КАБы) при ударе по объектам в Одессе и Одесской области. Эти необычные детали стали известны из публикации Telegram-канала «Политика страны».

По информации издания, сообщения об использовании подобных боеприпасов уже подтвердили в Вооруженных силах Украины. Утверждается, что удару подвергся в том числе железнодорожный мост.

Как отметил портал, в прошлый раз КАБы использовались для удара по Одесской области в конце октября.

В ночь на 13 декабря Вооруженные силы России запустили ракеты типа «Калибр» по Одесской и Николаевской областям. Украинский военный эксперт Александр Коваленко назвал атаку на Одессу самой массовой в области с момента начала спецоперации.