Владимир Зеленский и экс-глава его офиса Андрей Ермак возобновили активное общение после конфликта. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), сообщают «Вести».

В соцсетях Гончаренко* заявил о возобновившихся контактах Зеленского и Ермака. При этом он не указал источник информации.

«Андрей Ермак возобновил общение с Зеленским. Сразу после увольнения в офисе президента произошел грандиозный скандал, и Ермак перестал общаться с Владимиром Александровичем. Сейчас они очень активно общаются и постоянно поддерживают контакт», — написал Гончаренко*.

Он считает, что Ермак утратил прежнее влияние, но со временем может вернуться в украинскую политику. Именно этим объясняется то, что Зеленский не до сих пор не назначил нового главу офиса.

Ермак искал помощи у Залужного и получил от него отказ

В конце ноября у Ермака прошли обыски. Сообщалось, что он может стать фигурантом дела о коррупции. В итоге Зеленский отправил Ермака в отставку, что стало причиной конфликта между ними.