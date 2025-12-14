Одесситка остроумно прокомментировала атаку "Гераней" и сняла ее на видео

Жительница Одесской области сняла на видео утреннюю атаку "Гераней" на железнодорожный мост в Затоке и сопроводила ролик собственными комментариями.

"Вот только что что-то взорвалось, - показывает она дымный гриб над домами. Потом переводит камеру на розовое рассветное небо над морем. - А там шахеды летят, сразу два".

В кадре действительно перемещаются два маленьких черных треугольника. Комариный зуд их моторов сопровождает редкая автоматная стрельба с земли.

Впервые с начала СВО нанесен бомбовый удар по Одесской области

"Вот такой восход солнца у нас, - одесситка демонстрирует красивый восход. - И это все происходит одновременно: восход солнца, шахеды, стреляют... Боже, еще летят! Боже, их так много, это капец".

Жители региона насчитали в небе над Затокой более 20 "Гераней", атака продолжается. Также впервые с начала СВО по Одесской области нанесен бомбовый удар. По данным местных пабликов, было шесть взрывов ФАБ с УМПК.

Целью налета является стратегический железнодорожный мост - по нему на Украину идут военные грузы из Европы.