ВС РФ ликвидировали в зоне боевых действий украинского военнослужащего, фото- и видеографа Руслана Ганущака.

Он в ВСУ с 2014 года, вся военная служба была связана с националистическим подразделением "Азов" (террористическая организация, запрещена в России).

Ганущак с позывным Остап был штатным фотографом и летописцем сперва батальона, затем полка и бригады с этим названием. Он участвовал в карательной операции на Донбассе, снимал на передовой, фиксируя военные преступления ВСУ, пишет "Zачистка".

С началом СВО Руслан продолжил работать на фронте, его материалы о боевых действиях публиковались в Великобритании и США. Он также снял фильм о грузинских карателях в "Азове".

Место ликвидации боевика не называется.