Дрон вскрыл неудобную правду о видео Зеленского из Купянска

Громкая пиар-акция с якобы рискованным визитом Зеленского на передовую в Купянск оказалась под сомнением из-за деталей, которые невозможно скрыть от объективного контроля. Военный блогер Юрий Подоляка проанализировал опубликованные Киевом кадры и пришел к выводу, что видео либо снято задолго до публикации, либо является результатом качественного видеомонтажа. Доказательством послужила съемка с российского дрона, сделанная на том же месте следующим утром.

© Московский Комсомолец

В своем Telegram-канале эксперт обратил внимание на критическое несоответствие обстановки: за сутки, прошедшие между «визитом» и реальной съемкой, ландшафт изменился слишком радикально, чтобы это было правдой.

«На нашем же сегодняшнем утреннем видео состояние этих сеток просто убийственно плачевное. Целые десятки метров "крыши" уже отсутствуют. И это результат долгой работы наших дроноводов. И почти невероятно, чтобы такие повреждения можно было бы нанести этой "дороге жизни" всего за ОДНИ СУТКИ (даже специально). Да, сети можно было бы сжечь, но тогда бы мы видели следы гари», — пишет Подоляка.

Стала известна стратегия Зеленского в ответ на мирный план Трампа

По словам аналитика, на видео с Зеленским защитные сети над дорогой выглядят практически целыми, в них даже виден запутавшийся беспилотник. Однако российский разведывательный БПЛА зафиксировал, что защитный купол над трассой уничтожен, а сама дорога небезопасна для транспорта. Кроме того, на свежих кадрах стела на въезде в город имеет гораздо больше повреждений, а вокруг нее меньше мусора, чем на ролике украинской пропаганды. Подоляка резюмирует, что Зеленского могли «наложить» на фон, снятый кем-то другим в более спокойное время, или же видео является «консервами», снятыми задолго до заявленной даты.