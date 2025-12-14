Военный аналитик США удивился реакции на события в Одессе
Запад удивлен ударами ВС РФ по военным объектам и энергетической инфраструктуре в Одессе, и такая реакция озадачивает. Об этом заявил военный аналитик, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
В соцсети X Дэвис отметил, что не понимает реакции многих людей на Западе на последние события на Украине.
«Меня озадачивает, почему так много людей на Западе удивлены тем, что Россия не останавливает и не замедляет войну», — написал Дэвис.
По его словам, Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия добьется своих целей либо с помощью дипломатических переговоров, либо на поле боя. Сейчас российский президент выполняет свои обещания.
Украину предупредили о возможной потере Одессы
Ночью 13 декабря был нанесен удар по крупным электроподстанциям, портам и аэродромам в Одессе, откуда ВСУ запускают беспилотники по Крыму и Краснодарскому краю.