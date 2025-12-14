В НАТО призвали готовиться к глобальному морскому вызову со стороны России

Североатлантическому альянсу следует пересмотреть свои стратегические рамки и готовиться к противостоянию с Россией, которое выйдет за пределы "Битвы за Атлантику" или сухопутных операций в Европе. Такой вывод содержится в последнем обзоре Военного колледжа НАТО (NDC), который есть в распоряжении ТАСС.

Автор документа, научный сотрудник NDC Эндрю Монахан утверждает, что развитие целостной морской мощи государства является ключевой особенностью политики Москвы. Это позволяет ей позиционировать себя как лидера в период геоэкономического соперничества, отмечает эксперт.

"Это смещает рамки ориентиров НАТО за пределы возобновленной "Битвы за Атлантику" или сценариев наземных операций в Северо-Восточной Европе в сторону многофронтового, межвидового российского вызова, имеющего глобальный горизонт", - говорится в обзоре.

Аналитики альянса в обзоре также отмечают, что сценарии кризиса часто фокусируются на эскалации в едином стратегическом направлении от Балтийского до Карского морей.