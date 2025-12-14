Депутат бундестага Кизеветтер призвал передать Киеву ракеты Taurus
Депутат бундестага Родерих Кизеветтер призвал передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.
Об этом пишет Tagesspiegel.
«Пока мы не поставим ракеты Taurus... Россия останется совершенно равнодушной», — сказал он.
Кизеветтер также заявил о необходимости продемонстрировать готовность предоставлять Украине надёжные гарантии в сфере безопасности.
Зеленский сделал неожиданное заявление о конце конфликта
Ранее он назвал ошибкой отказ канцлера ФРГ Фридриха Мерца передать Украине Taurus.