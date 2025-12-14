Депутат бундестага Родерих Кизеветтер призвал передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Об этом пишет Tagesspiegel.

«Пока мы не поставим ракеты Taurus... Россия останется совершенно равнодушной», — сказал он.

Кизеветтер также заявил о необходимости продемонстрировать готовность предоставлять Украине надёжные гарантии в сфере безопасности.

Ранее он назвал ошибкой отказ канцлера ФРГ Фридриха Мерца передать Украине Taurus.