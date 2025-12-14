Командир бригады "Невский": силы ВСУ в ДНР истощаются

Военный ресурс украинских подразделений на территории ДНР после боев под Артемовском (украинское название - Бахмут) истощается. Об этом в беседе с ТАСС заявил командир разведывательно-штурмовой бригады "Невский" добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск Алексей Верещагин.

"Основная полоса ответственности нашей бригады это Соледар, краматорско-дружковское направление. Мы видим, что противник истощается - 2,5 года бахмутской мясорубки для противника не проходят даром. Мы медленно, но уверенно движемся вперед. И новость о взятии Северска тому подтверждение", - сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин получил подробные доклады о полном переходе Северска под контроль ВС РФ. Об этом доложил президенту начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Как отметил командующий 3-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа Игорь Кузьменков, российские подразделения в Северске сейчас выявляют и уничтожают одиночных военных ВСУ, укрывающихся в строениях.