Одесса может в скором времени перейти под контроль российской стороны из-за развала Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.

По его словам, окончание боевых действий между странами будет очень «прямолинейным».

«Все просто разваливается. Русские будут наступать. В Одессу они точно войдут», — заявил он.

13 декабря британский журналист Мартин Джей заявил, что на фоне участившихся заявлений о гипотетическом нападении Москвы на Европу, ряд аналитиков прогнозируют скорое освобождение Одессы российскими войсками.

В США сообщили о плохих новостях в зоне СВО

До этого военный эксперт Борис Джерелиевский высказал мнение, что Россия освободит ряд украинских территорий, таких как Одесса, Херсон и Николаев. При этом, по его словам, приоритетной задачей является завершение освобождения Запорожской области.

Украинское издание «Страна.ua» писало, что в порту Одессы после прилетов загорелось грузовое судно. Впоследствии выяснилось, что речь идет о корабле Cenk T, принадлежащем турецкой компании Cenk Ro-Ro. На борту судна находились дизельные, бензиновые и газовые генераторы компании «AKCA», уточнил Telegram-канал Mash.