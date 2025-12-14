Российские военные уничтожили командный пункт Главного управления разведки министерства обороны Украины, который находился в районе села Жукля Черниговской области. Об этом сообщил РИА Новости представитель силовых структур РФ.

«В результате массированного удара БПЛА уничтожен командный пункт ГУР минобороны Украины в районе населенного пункта Жукля», — сказал он.

По словам собеседника агентства, есть потери среди офицеров.

Накануне бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что Украина могла потерять около 10 тысяч иностранных наемников в зоне проведения специальной военной операции (СВО) с февраля 2022 года.

Он также рассказал, что большая часть уничтоженных российскими войсками иностранных наемников ВСУ были гражданами Польши и Грузии.

29 ноября стало известно, что в Харьковской области российским авиаударом был уничтожен штаб спецбатальона «Шквал» 57-й отдельной мотопехотной бригады.

Ранее сообщалось, что Россия могла уничтожить подземный командный пункт с офицерами НАТО в Сумах.