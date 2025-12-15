Нового командира 57-й мотопехотной бригады вооруженных сил Украины Виталия Поповича, которого ранее уже увольняли с воинской службы, командование украинской армии грозит снять с должности, если он не активизирует штурмовые действия своих деморализованных подчиненных, пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Поповичу командованием ВСУ поставлена задача активизировать штурмовые действия под угрозой снятия с должности и любой ценой вернуть утраченные позиции, поделился подробностями собеседник агентства.

По его информации, для этого в его распоряжение передана часть личного состава 58-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады продолжают отступать с занимаемых позиций, при этом неся серьезные потери личного состава. В ноябре в российских силовых структурах говорили о том, что деморализованные боевики 57-й бригады в массовом порядке сдаются в плен, при этом некоторые из них пытаются ускользнуть, притворяясь гражданским населением.

Поповича увольняли с военной службы за утрату секретных карт, а также гибель подчиненного.