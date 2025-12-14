Командир расчёта БПЛА с позывным Хантер рассказал, что бывшие военнослужащие ВСУ, а ныне добровольцы из батальона имени Максима Кривоноса, сформировавшие освободительное движение для борьбы с украинскими властями, взяли в плен под Новогродовкой группу украинских солдат.

«Понятно, сразу вывезти их не могли — какое-то время они находились вместе с нашими на позиции, в подвалах, в домах. Много общались, разговаривали. Ребята им рассказывали про подразделение», — передаёт слова военного РИА Новости.

Хантер подчеркнул, что именно длительное общение и наблюдение за работой батальона становилось решающим фактором для некоторых украинских военнослужащих.

«Парни, которых наши пацаны брали в плен, вступали в отряд и сейчас вместе с нами в батальоне воюют», — отметил военный.

Ранее сообщалось, что ВСУ целенаправленно бьют по позициям украинских военнослужащих в Сумской области при угрозе, что на данном участке их могут взять в плен.