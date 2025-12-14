У военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеются «расценки» за убийство российских журналистов. Об этом Владимир Соловьев.

«Украинские снайперы и операторы FPV-дронов специально охотятся. У них есть расценки за убийство российских журналистов, к сожалению», — рассказал он.

При этом, заявил Соловьев, в случае, если западные журналисты выходят в зону боевых действий, они надевают жилеты с надписью «Пресса», так как понимают, что российские солдаты в журналистов не стреляют. Он добавил, что российские снайперы, в отличие от украинских, ведут себя правильно.

«Очень подлый враг в данном случае. Журналистов убивают специально, специально охотятся. И уже было много примеров», — резюмировал глава СЖР.

Ранее Соловьев заявил, что российских корреспондентов в зоне проведения боевых действий стараются убить, чтобы заглушить голос правды. По его словам, снайперы и операторы дронов пытаются помешать работе сотрудников СМИ.