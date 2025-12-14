Волонтеры Бурятии отправили фуры с новогодними подарками бойцам на СВО

Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что волонтёры региона отправили бойцам на СВО фуры с новогодними подарками, состоящими полностью из продукции местного производства.

«Готовимся к Новому Году и передаём частичку дома нашим парням на передовую!... Вся продукция местных производителей — облепиховый морс, кедровые орешки, паштеты, и так далее, в общем то, что не только вкусно и полезно, но и может продолжительное время храниться в полевых условиях», — написал глава республики в Telegram-канале.

Также в каждый подарок были помещены письма школьников Бурятии с тёплыми пожеланиями.

Летом фермеры московских ярмарок отправили подарки к Яблочному Спасу бойцам СВО.