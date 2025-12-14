Российские войска блокировали остаткам ВСУ отход из Северска в ДНР

Войска российской группировки войск "ЮГ" отрезали пути отхода остаткам подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Северска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил РИА Новости офицер-разведчик группировки войск.

© Газета.Ru

По его словам, из-за огневого контроля основных трасс из города и сложившихся непогодных условий враг не может использовать грунтовые дороги для отступления. "Остатки малых украинских групп заблокированы и с трудом пытаются отойти в западную часть республики и занять новые позиции", - сказал военный.

11 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе совещания доложил президенту страны Владимиру Путину о взятии под контроль Северска. По словам главы государства, переход города под контроль российских войск приближает "новое наступление" российских войск и "изгнание" украинских военных с территории Донбасса.

Северск расположен к юго-западу от Серебрянского лесничества, к началу СВО в городе проживало 11 тысяч человек.